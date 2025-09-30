Завершилася 1314 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Молдовська партія "Дія та Солідарність" (PAS), до якої належить чинна президентка Мая Санду, здобула перемогу над проросійськими силами на парламентських виборах у країні.

🔸 Орбан на тлі інциденту з появою дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її "не суверенною". Він наголосив, що із Заходу "ніхто не хоче атакувати Україну", а Зеленському слід більше турбуватися про "Схід".

🔸 На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці за перший місяць роботи поховали 108 полеглих українських військових.

🔸 Спецпосланець США щодо України Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по росії: "Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент [Джей Ді] Венс і держсекретар [Марко] Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує"

🔸 Україна запропонувала Польщі та іншим західним партнерам створити "спільний щит" проти російських повітряних загроз.

🔸 Українська делегація вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Раніше Зеленський повідомляв, що між ним і Трампом є домовленість щодо закупівлі зброї у США через різні програми. Усі технічні зустрічі щодо угоди проведе українська делегація в США.

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень.
 
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб.
 
Зафіксовано 1822 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3022 артилерійські обстріли.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 19 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 156 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
 
На Куп’янському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Радьківки та Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.
 
На Лиманському напрямку ворог здійснив дванадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
 
На Сіверському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Ямпіль.
 
На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Міньківки та Костянтинівки.
 
Ворог одинадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.
 
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Балаган, Філія. На даний час бої точаться у трьох локаціях.
 
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 136 окупантів, з них 70 – безповоротно, двох – взято в полон. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів та одну важку вогнеметну систему. Крім того, пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.
 
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 24 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки, ще шість боєзіткнень досі тривають.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали населені пункти Новопавлівка та Залізничне.
 
На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Одрадокам’янка.
 
Сьогодні слід відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно протистоять ворогу.
 
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Провів Технологічну Ставку. На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати.

Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній – учора я детально спілкувався й сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати.

Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди.

Окремо говорили з військовими щодо оперативної ситуації, була доповідь Головкома. Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже, і це від початку операції, більш ніж 174 квадратних кілометри і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні втрати. Були доповіді щодо ситуації в Куп’янську, щодо ситуації в прикордонні Харківщини, щодо районів на стику Донецької та Дніпровської областей. І непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це. Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили ефпівішкою російський військовий вертоліт – багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади – дякую вам, хлопці!

Говорив із Президенткою Санду, привітав із перемогою на парламентських виборах. Це історичні вибори – Молдова на них змогла виграти значно більше, ніж захист від дестабілізації, яку росія просуває. Молдова виграла шанс бути у Європі. Це хороші економічні, соціальні перспективи.

Взяв також сьогодні я участь у роботі Варшавського безпекового форуму. Хоч це й онлайн, але доволі продуктивно. У нас у Європі виклики для всіх спільні, і треба спільно реагувати. Санкції проти росії важливі – ми очікуємо на 19-й пакет. Потрібна також підтримка для нашого захисту та створення спільних інструментів захисту – потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет. Значною підтримкою може бути й обмеження російської деструктивної діяльності на морі: якщо дійсно танкери, що їх використовує росія, також використовуються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським, і іншими морями. Важливо діяти сильно. росія іншого не розуміє. росіяни мають знати, де кордони й де межа. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!"

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!