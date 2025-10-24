Інше

Переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі офіційно став гравцем марокканського гіганта Відад Касабланка, незважаючи на інтерес з боку клубів Ла Ліги.

Колишній вінгер Челсі та Аякса Хакім Зієш зробив сенсаційний вибір у кар'єрі, повернувшись на батьківщину. 32-річний футболіст підписав контракт з одним із найтитулованіших клубів Марокко – Відад Касабланка.

Зієш перебував у статусі вільного агента після того, як у травні залишив катарський Аль-Духаїль. Протягом літа його пов'язували з кількома європейськими клубами, зокрема з іспанськими Севільєю та Ельче. Однак, незважаючи на можливість продовжити кар'єру в Ла Лізі, гравець вирішив повернутися додому.

​Президент Відада Айт Мена повідомив, що переговори пройшли "гладко і прямолінійно", оскільки сам Зієш чітко дав зрозуміти, що хоче грати саме в Марокко.

Цей трансфер є знаковою подією для місцевого чемпіонату. Для самого Зієша це шанс відновити ігрову форму та поборотися за повернення до національної збірної Марокко напередодні Чемпіонату світу 2026 року.