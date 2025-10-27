Інше

Сєргєй залишається в Саудівській Аравії.

Саудівський Аль-Хіляль продовжив контракт з півзахисником команди Сєргеєм Мілінкович-Савичем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що нова трудова угода 30-річного серба буде розрахована до 30-го червня 2028-го року.

Нагадаємо, Мілінкович-Савич перейшов до Аль-Хіляля влітку 2023-го року з римського Лаціо за 40 мільйонів євро.

За цей час він відіграв за саудівську команду 105 матчів, забив 31 гол та віддав 27 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ювентус намагатимуться під час зимового трансферного вікна повернути Мілінкович-Савича до Європи.