У гравця невизначена ситуація щодо нового контракту.

Сербський півзахисник Сєргєй Мілінкович-Савич поїхав до Саудівської Аравії виступати за місцевий Аль-Хіляль ще влітку 2023 року за 40 млн євро, які дістались римському Лаціо.

На рахунку 30-річного виконавця відтоді 102 матчів за "синіх" із 30 голами та 26 гольовими передачами в активі.

А також контракт, який завершується влітку наступного року, і продовжувати угоду сторони не надто поспішають.

У італійських ЗМІ впевнені, що цим моментом уже взимку можуть скористатись лондонський Челсі та туринський Ювентус, які планують провести перемовини з агентом футболіста.

У цьому сезоні Мілінкович-Савич провів 11 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.