Легенда Барселони став проповідником після виправдання у справі про сексуальне насильство.

Легендарний колишній захисник Барселони, Ювентуса, ПСЖ та збірної Бразилії, розпочав новий, несподіваний розділ у своєму житті. Після гучного судового процесу та 14 місяців, проведених у в'язниці,

42-річний Алвес знайшов розраду у вірі та став проповідником в євангельській церкві Елім в іспанській Жироні. ​Цього року Вищий суд Каталонії виправдав Алвеса за звинуваченнями у сексуальному насильстві, які, за версією слідства, сталися у нічному клубі Sutton у Барселоні в грудні 2022 року.

На відео, що з'явилися в мережі, Алвес, який раніше був відомий своїм яскравим образом життя, стоїть перед парафіянами з мікрофоном і емоційно ділиться своєю історією.

"Ви повинні мати віру, мої брати. Я — живий доказ цього. Що Бог обіцяє, те Він виконує", — заявив Алвес під час однієї зі своїх промов. ​

Колишній футболіст розповів, що уклав угоду з Богом під час перебування у в'язниці, в найгірший момент свого життя.

"Я попросив Бога подбати про мій дім і серця людей, які б мене не покинули. І я пообіцяв служити Йому", — поділився він.

Алвес також зазначив, що посеред шторму до нього прийшов посланець Бога, який і привів його до церкви.

Ця трансформація помітна не лише в його публічних виступах, але й у соціальних мережах. Сторінки Дані Алвеса, які раніше були наповнені фотографіями з матчів та розкішного життя, тепер присвячені релігійним цитатам та біблійним уривкам.

Також бразилець возз'єднався зі своєю дружиною, моделлю Джоаною Санс, з якою нещодавно відсвяткував народження першої спільної доньки. ​

Таким чином, один із найяскравіших і найтитулованіших (43 трофеї) гравців свого покоління, схоже, остаточно залишив світське життя позаду, обравши шлях духовного пошуку та проповідництва.