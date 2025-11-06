Інше

Сенегальський центрбек продовжує співпрацю з клубом до 2027 року.

Сенегальський оборонець Каліду Кулібалі домовився про новий контракт із саудівським Аль-Хілялем, який тепер буде розрахований до літа 2027 року. Про досягнуту домовленість повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Попередня угода 34-річного захисника мала завершитися влітку 2026-го, однак клуб вирішив достроково продовжити співпрацю з одним із ключових гравців команди.

У поточному сезоні Кулібалі зіграв 10 матчів за Аль-Хіляль, відзначившись голом і двома асистами. Загалом у складі клубу він провів 106 поєдинків, забив шість м’ячів і зробив чотири результативні передачі.

До переїзду в Ер-Ріяд захисник виступав за Наполі, де став легендою клубу, а також провів сезон у Челсі.