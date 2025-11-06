На нас чекає головний матч року для збірної України.
Ісландія, getty images
06 листопада 2025, 17:19
Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон оголосив заявку на заключні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти національних команд Азербайджану та України.
Загалом було викликано 25 футболістів.
Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланн, Данія), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).
Захисники: Логі Томассон (Самсунспор, Туреччина), Даніель Гретарссон (Сеннерюске, Данія), Гьордур Магнуссон (Левадіакос, Греція), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос, Греція), Віктор Пальссон (Горсенс, Данія).
Півзахисники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Бьяркі Бьяркасон (Венеція, Італія), Гіслі Тордарсон (Лех, Польща), Ісак Йоганнессон (Кельн, Німеччина), Андрі Бальдурссон (Касимпаша, Туреччина), Стефан Юрдарсон (Престон, Англія), Крістіан Глінссон (Твенте, Нідерланди), Йоган Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЕ), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Йон Торстейнссон (Герта, Німеччина), Мікаель Еллертссон (Дженоа, Італія), Мікаель Андерсон (Юргорден, Швеція).
Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген, Нідерланди), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегія), Андрі Гудйонсен (Блекберн, Англія), Даніель Гудйонсен (Мальме, Швеція), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Італія).
Нагадаємо, матч проти збірної України заплановано на 16 листопада. Початок гри о 19:00.