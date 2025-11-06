Туреччина

Оце так новина!

Лідер чемпіонату Туреччини стамбульський Галатасарай має намір орендувати нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, турецький гранд хоче підписати з аргентинцем орендну угоду на чотири місяці.

Сезон в МЛС завершується на початку грудня. Після цього буде велика перерва аж до березня, 2026 року. "Леви" хочуть переконати аргентинця, мотивуючи перехід тим, що з довгою перервою на офіційні матчі Мессі буде важко підготуватися до чемпіонату світу-2026.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 38 матчів, забив 35 голів та віддав 18 результативних передач.