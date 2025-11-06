Ліонель Мессі, getty images
06 листопада 2025, 16:45
Лідер чемпіонату Туреччини стамбульський Галатасарай має намір орендувати нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, турецький гранд хоче підписати з аргентинцем орендну угоду на чотири місяці.
Сезон в МЛС завершується на початку грудня. Після цього буде велика перерва аж до березня, 2026 року. "Леви" хочуть переконати аргентинця, мотивуючи перехід тим, що з довгою перервою на офіційні матчі Мессі буде важко підготуватися до чемпіонату світу-2026.
Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 38 матчів, забив 35 голів та віддав 18 результативних передач.