Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу
06 листопада 2025, 17:52
Франція оголосила склад на матчі з Україною та Азербайджаном
Надважлива гра для України.
Збірна Франції оголосила заявку на заключні матчі відбору чемпіонату світу-2026 з національними командами України та Азербайджану. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.
Головний тренер команди Дідьє Дешам загалом викликав 24 гравця.
- Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн)
- Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кюнде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія)
- Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад), Ману Коне (Рома), Майкл Олісе (Баварія), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
- Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Юго Екітіке (Ліверпуль), Рандаль Коло Муані (Тоттенгем), Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Крістофер Нкунку (Мілан)
- Франція проведе матч зі збірною України 13-го листопада, о 21:45 за київським часом.