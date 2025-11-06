Інше

Уругваєць отримав дискваліфікацію після відеоперегляду епізоду з Нешвіла.

Форвард Інтера Маямі Луїс Суарес не зможе допомогти своїй команді у вирішальному поєдинку першого раунду плейоф МЛС.

Ліга ухвалила рішення дискваліфікувати уругвайця на один матч через інцидент із гравцем Нешвіла Енді Нахаром, якого Суарес вдарив під час гри. Примітно, що тоді арбітр не показав нападникові жодної картки — ситуацію розглянули вже після матчу.

Згідно з регламентом МЛС, дисциплінарні санкції можуть бути застосовані постфактум, якщо порушення залишилося поза увагою суддів.

Таким чином, Суарес пропустить третій матч серії проти Нешвіла, який відбудеться 8 листопада в Маямі.

У поточному сезоні 37-річний нападник зіграв 40 матчів у складі Інтера Маямі, забив 14 голів і зробив 15 асистів.

Після двох зустрічей рахунок у протистоянні нічийний — 1:1: спочатку перемогу здобули "чаплі", але у повторній грі Нешвілл узяв реванш. Тепер усе вирішиться в третій дуелі у Флориді.