Інше

Поразка від Роми стала сьомою поспіль для шотландців у єврокубках.

Шотландський клуб Рейнджерс встановив сумний рекорд у своїй історії, програвши сім матчів поспіль у європейських турнірах, включно з кваліфікаціями.

Остання поразка сталася 6 листопада, коли команда поступилася італійській Ромі з рахунком 0:2 у рамках 4-го туру Ліги Європи.

Серія невдач розпочалася ще влітку:

Вікторія Пльзень — 1:2 (12 серпня)

Брюгге — 1:3 (19 серпня) і 0:6 (27 серпня)

Генк — 0:1 (25 вересня)

Штурм — 1:2 (2 жовтня)

Бранн — 0:3 (23 жовтня)

Рома — 0:2 (6 листопада)

Таким чином, Рейнджерс уперше в історії клубу зазнав семи поспіль поразок у єврокубках. Команда наразі займає останнє місце у своїй групі Ліги Європи, маючи нуль очок після чотирьох турів.

Фанати вимагають змін, адже подібної серії поразок легендарний клуб із Глазго ще не переживав.