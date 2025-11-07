Поразка від Роми стала сьомою поспіль для шотландців у єврокубках.
РЕЙНДЖЕРС - РОМА, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 13:01
Шотландський клуб Рейнджерс встановив сумний рекорд у своїй історії, програвши сім матчів поспіль у європейських турнірах, включно з кваліфікаціями.
Остання поразка сталася 6 листопада, коли команда поступилася італійській Ромі з рахунком 0:2 у рамках 4-го туру Ліги Європи.
Серія невдач розпочалася ще влітку:
Вікторія Пльзень — 1:2 (12 серпня)
Брюгге — 1:3 (19 серпня) і 0:6 (27 серпня)
Генк — 0:1 (25 вересня)
Штурм — 1:2 (2 жовтня)
Бранн — 0:3 (23 жовтня)
Рома — 0:2 (6 листопада)
Таким чином, Рейнджерс уперше в історії клубу зазнав семи поспіль поразок у єврокубках. Команда наразі займає останнє місце у своїй групі Ліги Європи, маючи нуль очок після чотирьох турів.
Фанати вимагають змін, адже подібної серії поразок легендарний клуб із Глазго ще не переживав.