Нова Каледонія пропустила розгром, але її воротар став найкращим у своїй команді.

Юнацька збірна Марокко U-17 встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу.

У матчі проти Нової Каледонії марокканці здобули перемогу з рахунком 16:0 та завдали 80 ударів по воротах суперника — найбільшу кількість за всю історію турнірів під егідою ФІФА.

Попри розгром, найвищу оцінку серед гравців Нової Каледонії отримав голкіпер Ніколас Кутран. Йому вдалося здійснити 14 сейвів, після чого він завершив матч із підсумковою оцінкою 8.0, що виглядає парадоксально на тлі 16 пропущених м’ячів.

