Українцям довірили зустріч між збірними Греції та Грузії.
Віктор Копієвський, УАФ
13 листопада 2025, 18:42
Матч відбірного циклу Євро-2027 (U-21) між збірними Греції та Грузії у групі F обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Віктора Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Роль резервного рефері дісталася Дмитру Кубряку.
Нагадаємо, матч Греція — Грузія пройде в Афінах завтра, 14 листопада, о 17:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що українські арбітри працюватимуть на матчі відбору ЧС-2026.