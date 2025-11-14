Український голкіпер увійшов до символічної збірної зарубіжної першості.
Дмитро Непогодов, ФК Улитау
14 листопада 2025, 11:42
Портали Transfermarkt та Prosports.kz спільними зусиллями склали символічну збірну минулого сезону чемпіонату Казахстану.
До числа кращих увійшов український воротар Дмитро Непогодов, який провів 23 матчі, з яких три на нуль при 30 пропущених м'ячах. В активі 37-річного українця 70% відбитих ударів.
Багато в чому завдяки Непогодову Улитау зберіг прописку в елітному дивізіоні, посівши десяте місце, набравши 23 очки після 26 поєдинків.
Найкращим гравцем чемпіонату був визнаний Дастан Сатпаєв. На рахунку 17-річного форварда 26 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав сім асистів.
Найкращим тренером став Андрій Карпович, який очолює Єлімай. Команда посіла четверте місце та здобула місце у кваліфікації Ліги конференцій.
Нагадаємо, чемпіоном Казахстану став Кайрат, який після 26 турів набрав 59 очок, що на два більше, ніж у Астани.