Український голкіпер увійшов до символічної збірної зарубіжної першості.

Портали Transfermarkt та Prosports.kz спільними зусиллями склали символічну збірну минулого сезону чемпіонату Казахстану.

До числа кращих увійшов український воротар Дмитро Непогодов, який провів 23 матчі, з яких три на нуль при 30 пропущених м'ячах. В активі 37-річного українця 70% відбитих ударів.

Багато в чому завдяки Непогодову Улитау зберіг прописку в елітному дивізіоні, посівши десяте місце, набравши 23 очки після 26 поєдинків.

Найкращим гравцем чемпіонату був визнаний Дастан Сатпаєв. На рахунку 17-річного форварда 26 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав сім асистів.

Найкращим тренером став Андрій Карпович, який очолює Єлімай. Команда посіла четверте місце та здобула місце у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, чемпіоном Казахстану став Кайрат, який після 26 турів набрав 59 очок, що на два більше, ніж у Астани.