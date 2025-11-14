Інше

Слідкуйте за матчем разом з Football.ua.

Сьогодні, 14 листопада, молодіжна збірна України U-21 проведе свій четвертий матч відбірного раунду чемпіонату Європи-2027. Суперником "синьо-жовтих" стане Туреччина.

Матч відбудеться в Стамбулі на стадіоні Реджеп Таїп Ердоган та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Туреччина U-21 — Україна U-21:

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона), Віктор Долгий (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос).

Захисники: Олексій Гусєв (Кудрівка), Сергій Корнійчук (Верес), Ілля Крупський (Металіст 1925), Владислав Захарченко (Динамо), Віталій Холод (Рух), Микола Огарков (Олександрія), Владислав Кисіль (Понферрадіна).

Півзахисники: Антон Царенко (Лехія), Геннадій Синчук (Монреаль), Данило Кревсун (Боруссія Д), Максим Мельниченко (Полісся), Данііл Ващенко (Олександрія), Артем Слесар, Андрій Маткевич (обидва — Зоря), Артем Гусол (Колос), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко (Шахтар).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг), Олександр Пищур (ЕТО Дьйор).

Після трьох турів Україна набрала чотири очки і посідає третє місце у групі за Хорватією (7) та Туреччиною (5). За "синьо-жовтими" йдуть Угорщина (3) та Литва (1).