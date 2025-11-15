Після впевненої перемоги над Грузією збірна Де ла Фуенте оновила власний рекорд без поразок.
Збірна Іспанії з футболу, getty images
15 листопада 2025, 23:22
Збірна Іспанії оновила власний рекорд за кількістю матчів без поразок на офіційному рівні. Після розгромної перемоги над Грузією у відборі на ЧС-2026 (4:0) серія Червоної Фурії досягла 30 офіційних матчів.
Останній програш іспанців відбувся 28 березня 2023 року, коли команда Луїса Де ла Фуенте поступилася Шотландії у відборі на Євро-2024. Раніше рекордна серія без поразок тривала з червня 2010 по липень 2013 року й складала 29 офіційних матчів.
Зараз Іспанія лідирує у квартеті E, набравши 15 очок, та завершить відбір домашнім матчем проти Туреччини 18 листопада.