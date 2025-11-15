Інше

Після впевненої перемоги над Грузією збірна Де ла Фуенте оновила власний рекорд без поразок.

Збірна Іспанії оновила власний рекорд за кількістю матчів без поразок на офіційному рівні. Після розгромної перемоги над Грузією у відборі на ЧС-2026 (4:0) серія Червоної Фурії досягла 30 офіційних матчів.

30 — Excluding friendlies, the Spanish national football team 🇪🇸 remains unbeaten in their last 30 official games in all competitions (W25 D5). This is their best run ever, surpassing a 29 unbeaten streak between June 2010 and June 2013. Prime. pic.twitter.com/kvVYL6pdpg — OptaJose (@OptaJose) November 15, 2025

Останній програш іспанців відбувся 28 березня 2023 року, коли команда Луїса Де ла Фуенте поступилася Шотландії у відборі на Євро-2024. Раніше рекордна серія без поразок тривала з червня 2010 по липень 2013 року й складала 29 офіційних матчів.

Зараз Іспанія лідирує у квартеті E, набравши 15 очок, та завершить відбір домашнім матчем проти Туреччини 18 листопада.