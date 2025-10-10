Інше

Президент ФІФА пропонує повну трансформацію футболу.

Очільник ФІФА Джанні Інфантіно залишається непохитним у своїй рішучості змінити традиційний футбольний календар. Нові змагання, більше матчів, більше екзотичних суперників і, звичайно ж, повне перероблення дат, щоб представити оновлений та інноваційний календар, який похитне основи футбольної традиції.

"Глобалізація міжнародного календаря матчів" та змагання в "місяці, коли можна грати будь-де". Дві заяви Інфантіно, які прокладають шлях до проведення чемпіонату світу 2034 року в Саудівській Аравії посеред зими.

Нова реальність, яка посилюється появою таких змагань, як Клубний чемпіонат світу, які продовжують футбольний сезон до середини липня і призводять до того, що деякі гравці гратимуть близько 70 матчів за сезон між клубами та міжнародними матчами.

У цьому сенсі Інфантіно планує ще більше розширити формат, щоб він проводився кожні два роки, а кількість клубів збільшилася з 32 до 48 учасників.

Зміни в підготовці гравців у провідних клубах більш ніж очевидні, і здається зрозумілим, що їхня передсезонна підготовка буде зведена до мінімуму, як це було у випадку з такими клубами, як Реал, ПСЖ та Челсі цього сезону. Вплив на трансферний ринок також буде величезним, з відкриттям нових вікон та змінами у часових рамках для транзакцій та адаптації гравців.

У випадку чемпіонатів світу з футболу для національних збірних, континенти, а точніше, ринки, що розвиваються, такі як Африка та Азія, будуть найбільшими бенефіціарами цього заходу, оскільки країни з теплим кліматом та великим бюджетом подають вагомі заявки на проведення найбільшого та найпрестижнішого футбольного змагання у світі. Цей крок вплине на країни з давніми футбольними традиціями, але меншою економічною потужністю.

Також здається очевидним, що хтось має програти в цьому новому порядку. Наступного сезону вікно міжнародних сезонів буде скорочено, і все вказує на подальші коригування системи кваліфікації на чемпіонат світу та чемпіонат Європи, щоб дати гравцям перепочинок.

ФІФА вже показала новий шлях: розклад буде щільнішим, традиції будуть зруйновані, доходи будуть більшими, і точно можна сказати, що всім доведеться навчитися адаптуватися.