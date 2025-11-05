Інше

У фіналі Шляху чемпіонів кияни зустрінуться з Гіберніаном.

Київське Динамо повторно обіграло шведську Броммапойкарну з рахунком 2:1, завдяки чому вийшло у фінал Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Іван Андрійко. Потім на 82 хвилині перевагу киян подвоїв Назар Іваськів, а єдиний м'яч шведів забив Анас Маш на 89 хвилині.

Нагадаємо, у першій грі було зафіксовано рахунок 1:0 на користь київського клубу, що означає, що Динамо вийшло у фінал плей-оф Шляху чемпіонів, де зіграє проти шотландського Гіберніана.

Шотландці, у свою чергу, обіграли 2 Корріку за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Фінальні матчі відбудуться 26 листопада та 10 грудня. У фінальній дуелі буде розіграно путівку до 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.