Тренер Ігор Костюк відзначив складність гри через поганий газон і втому гравців, але підкреслив ефективність внесених тактичних корективів.

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над Гіберніаном (1:0) у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА-2025/26.

"Вийшла складна гра через якість газону, бо йшли дощі. Крім того, незабаром кінець першої половини сезону, і гравці трохи втомилися. Зокрема, у першому таймі ми бачили, як діяв Редушко, який приїхав після матчів за збірну. Також ближче до зимової перерви трохи підсів Андрейко, тому наш перший тайм не був таким, як планували", — сказав Костюк.

"Було багато епізодів, де ми могли створювати моменти й завершувати атаки, але трохи не вистачало, були помилки. У перерві внесли корективи, змінили тактику — переходили атаку не швидко, а повільніше, через фланги, переводячи м’яч з одного боку на інший. Добігали до зон завершення — і це принесло результат", — додав тренер.

"Мали забивати ще кілька м’ячів, але вийшов лише один. Перевага невелика, але з нею поїдемо до Шотландії та будемо думати, як там грати. Наш суперник — потужна команда, яка добре переходить в атаку та створює неприємності. Але у другому таймі ми закрили свої ворота, внесли корективи й довели матч до перемоги", — підсумував Костюк.

Єдиний гол у матчі забив Владислав Захарченко. Матч-відповідь відбудеться 10 грудня у Шотландії.

Нагадаємо, у другому раунді Юнацької ліги УЄФА Динамо двічі перемогло шведську Броммапойкарну (1:0, 2:1).