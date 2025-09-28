Інше

Українець допоміг Лос-Анджелесу розгромити Сент-Луїс.

Український футболіст Лос-Анджелеса Артем Смоляков відзначився двома результативними передачами у поєдинку чемпіонату МЛС проти Сент-Луїса.

Обидва рази після його пасів забивав південнокореєць Сон Хин Мін. Лос-Анджелес здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0 і продовжив боротьбу за лідерство в лізі.

Нагадаємо, що ЛАФК підписав Артема у лютому 2025 року. Цього серпня він також відзначився результативною передачею у поєдинку Кубка ліг проти мексиканського Тігреса (2:1), а у березні забивав у ворота Сан-Дієго.