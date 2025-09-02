Іспанія

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про відхід нападника Келечі Іхеаначо.

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту 28-річного нігерійця, який виступав за "нервіонців" з літа минулого року.

У першій половині минулого сезону Іхеаначо провів 11 матчів і забив три м'ячі, після чого перебрався до Мідлсбро на правах оренди — 15 зустрічей, один гол та два асисти.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, у послугах футболіста зацікавлений Селтік, який готовий йому запропонувати контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що Алексіс Санчес став гравцем Севільї.