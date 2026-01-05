Інше

Мо Салах і компанія рушають далі за турнірною сіткою плей-оф КАН-2025.

Збірна Єгипту пробилася до чвертьфіналу Кубка африканських націй, здолавши Бенін у напруженому поєдинку 1/8 фіналу з рахунком 3:1 в додатковий час.

Рахунок у матчі відкрив Марван Атея на 69-й хвилині, однак Бенін зумів відігратися — Джодель Доссу зрівняв на 83-й. Основний час завершився нічиєю, і гра перейшла в овертайми.

Ключовим став перший додатковий тайм, у якому Яссер Ібрагім вивів єгиптян уперед після подачі з кутового. А остаточно зняв питання про переможця Мохамед Салах, який забив на 120+4-й хвилині після швидкої контратаки.

Таким чином, команда Мо Салаха продовжує боротьбу за трофей і крокує далі сіткою плей-оф КАН-2025.



*Єгипет - Бенін 3:1

Голи: Атея, 69, Яссер Ібрагім, 97, Салах, 120+4 — Доссу, 83