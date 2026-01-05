Інше

Осімген, Лукман та Акор Адамс очікувано розібралися з суперником та продовжили шлях на Кубку Африки.

У матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй Нігерія впевнено обіграла Мозамбік з рахунком 4:0, продемонструвавши високий рівень атакувальної гри та контроль над подіями на полі.

Вже на 20-й хвилині зустрічі рахунок відкрив атакувальний півзахисник Адемола Лукман після точного удару з центра штрафного майданчика. Через п’ять хвилин форвард Віктор Осімген подвоїв перевагу (знову після асисту Акора Адамса), а на початку другого тайму він же оформив свій другий гол, зробивши рахунок 3:0 з передачі Лукмана.

Четвертий м’яч на 75-й хвилині забив вже сам Акор Адамс, ефектно завершивши швидку атаку нігерійців.

Збірна Нігерії на правах фаворита повністю контролювала гру, створюючи моменти та змушуючи суперника діяти у захисті. Мозамбік лише епізодично загрожував воротам, проте жоден з їхніх двох ударів не став проблемою.

Нігерія продовжує боротьбу на КАН-2025 і в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Алжир — ДР Конго.

*Нігерія - Мозамбік 4:0

Голи: Лукман, 20, Осімген, 25, 47, Адамс, 75