Колумбійський півзахисник залишає мексиканський клуб і розглядає варіанти продовження кар’єри перед ЧС-2026.

Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес попрощався з мексиканським клубом Леон після закінчення турніру Апертура-2025. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний футболіст залишає команду у статусі вільного агента.

Свій останній матч за Леон Хамес провів проти Пуебли у 17-му турі чемпіонату Мексики. На 83-й хвилині його замінили, щоб дати можливість уболівальникам попрощатися стоячи — гравець подякував трибунам, розвівши руки в жесті вдячності, а після фінального свистка обійняв партнерів по команді.

Родрігес приєднався до Леона в січні 2025 року, сподіваючись взяти участь у клубному чемпіонаті світу. Однак через дискваліфікацію мексиканського клубу, пов’язану з порушенням правила мультивласності, ця можливість не реалізувалася. Команда завершила сезон, не пробившись навіть до плейоф.

Наразі Хамес розглядає варіанти продовження кар’єри, аби підтримувати ігрову форму напередодні чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

34-річний колумбієць вже грав за 12 клубів, серед яких Порту, Монако, Реал Мадрид, Баварія, Евертон, Олімпіакос тощо. На піку кар’єри Хамес виграв два титули Ліги чемпіонів і здобув Золоту бутсу на чемпіонаті світу 2014 року.