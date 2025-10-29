Інше

Колумбійський ветеран розглядає повернення до MLS або новий виклик у Південній Америці.

Мексиканський клуб вирішив не продовжувати контракт колумбійця після турніру Апертура 2025 року, і Хамес незабаром вирушить на пошуки свого 13-го клубу, розглядаючи пропозиції з Мексики та інших країн.

34-річний колумбієць вже грав за 12 клубів, серед яких Порту, Монако, Реал Мадрид, Баварія, Евертон, Олімпіакос тощо. На піку кар’єри Хамес виграв два титули Ліги чемпіонів і здобув Золоту бутсу на чемпіонаті світу 2014 року.

До Родрігеса залишається інтерес з боку команд MLS, а також інших клубів Мексики. Головним пріоритетом колумбійця є підготовка до Чемпіонату світу 2026 року, де він хоче востаннє представити свою країну.

За один рік в Леоні Родрігес забив п’ять голів у 32 матчах. Клуб перебуває на 17-му місці в турнірній таблиці, а фінансові труднощі та нестабільна форма команди стали ключовими факторами рішення про розірвання контракту.