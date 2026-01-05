Інше

Нансі відпрацював лише один місяць.

Шотландський Селтік відправив у відставку з посади головного тренера команди Вілфріда Нансі. Про це повідомляє офіційний сайт «Кельтів».

Французький фахівець обіймав посаду головного тренера з 4 грудня. Під його керівництвом команда з Глазго провела 8 матчів, у яких здобула 2 перемоги та зазнала 6 поразок.

Селтік, який 3 січня поступився Рейнджерс у «Old Firm Derby" (1:3), посідає 2-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, набравши 38 очок після 20 турів, і відстає від лідируючого Гартса на шість пунктів.