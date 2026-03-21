На тлі нових дисциплінарних скандалів в африканському футболі Федерація футболу Гвінеї вимагає забрати титул у марокканців за демарш 50-річної давнини.

Після резонансних рішень щодо фіналу КАН-2026. (Сенегал отримав технічну поразку 0:3 а перемогу присудили Марроко) Федерація футболу Гвінеї пішла у гучний контрнаступ. Тепер під пильним прицілом опинився турнір Кубка африканських націй 1976 року.

Тоді турнір проходив у столиці Ефіопії, Аддіс-Абебі, за старим форматом — переможець визначався у фінальній груповій стадії. Доля титулу вирішувалася в останньому матчі між Гвінеєю та Марокко. Гвінейцям для загального тріумфу потрібна була лише перемога, тоді як марокканців повністю влаштовувала нічия.

Гвінея змогла вийти вперед, але після цього стався безпрецедентний випадок: збірна Марокко на знак протесту проти суддівського рішення в повному складі покинула поле. Гра була перервана більш ніж на 10 хвилин. Зрештою марокканці повернулися на газон і наприкінці зустрічі зуміли зрівняти рахунок (1:1), що дозволило їм забрати титул чемпіонів Африки.

Сьогодні, посилаючись на свіжі прецеденти КАФ, Гвінея вимагає історичного перегляду результатів. "Поверніть нам трофей 1976 року", — йдеться в офіційному зверненні. Гвінейська сторона наполягає на застосуванні єдиних дисциплінарних критеріїв, адже за сучасними правилами команда, яка самовільно покидає межі поля під час матчу, карається автоматичною технічною поразкою з рахунком 0:3.

Проте ситуація ускладнюється серйозним юридичним нюансом: у 1976 році правила про технічну поразку за такий демарш ще не існувало. Наразі КАФ намагається виграти час та відтягнути рішення, однак ця справа має всі шанси дійти до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. Навіть через 50 років цей скандальний матч усе ще не завершено.