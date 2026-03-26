Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував майбутній товариський матч проти Бразилії.

"Є спортивна мета. Як і перед кожним турніром, є маркетингова складова, яка займає багато місця, і це логічно. У нас два матчі. Очевидно, що ми будемо розподіляти ігровий час. Мета — побачити в дії якомога більше гравців.

Грати проти Бразилії — це завжди особлива подія. Буває дуже мало періодів, коли ми можемо проводити такі товариські матчі. Це гучна вивіска, зустріч двох команд, які багато значать для великої кількості людей. Це частина історії футболу. Це престижний матч.

Мбаппе? Кіліан може вийти у старті, але не відіграти весь матч. Може вийти на заміну, як і інші 24 гравці. Він є частиною цих роздумів. У кожного гравця своя особлива ситуація. У нас є шість замін, і це також добре. З обох сторін є кілька відсутніх.

Мета полягає в тому, щоб одночасно і перемогти, і зробити так, щоб не ризикувати гравцями. У них будуть важливі матчі на цій фінішній прямій у своїх клубах", — наводить слова Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, матч Бразилія – Франція відбудеться сьогодні, 26 березня, о 22:00.