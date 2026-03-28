Керманич Англії прокоментував нічию проти Уругваю.

Національна збірна Англії напередодні зіграла внічию проти Уругваю на Вемблі в товариському матчі (1:1).

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Томас Тухель прокоментував виступ власної команди.

"Я абсолютно задоволений нашою грою. Мені сподобалось, як ми втілили структуру в життя. Ми постійно намагались створити небезпеку й, на мою думку, загалом ми були кращою командою на полі.

У нас було кілька чудових моментів зі стандартних положень, а найкращий серед них був у Домініка Калверта-Льюїна на 60-й хвилині. Потім ми були змушені провести заміни — ми втратили Ноні Мадуеке та Філа Фодена через травми.

Також у нас було багато нових гравців, і ми також випустили багато нових гравців із заміни, тому, незважаючи на все це, я дуже вдячний команді за цей тест і дуже задоволений грою.

Мені сподобалось, як ми грали. Ми знали, що це складний суперник. Головний тренер Уругваю Марсело Б'єлса кілька місяців тому сказав мені, що він приїде зі своєю найкращою командою, поставиться до цього матчу дуже серйозно і, можливо, не внесе жодних змін до стартового складу. Ми чудово це усвідомлювали.

Тож, я думаю, що ми добре впорались. Усі добре впорались. Ми грали як команда і втілили структуру в життя. Мені сьогодні багато чого сподобалось у нашій грі.

Вайт? Надто добре, щоб бути правдою, коли він забив переможний гол наприкінці, який потім у підсумку не став переможним.

І зрештою, він, можливо, трохи занадто жорсткий, занадто жадібний у своїх оборонних діях, але все ж, я не думаю, що його фол тягнув на пенальті. Було б непогано зберегти ворота "сухими" та здобути ще одну перемогу, але це не змінить моєї думки про гравців сьогодні", — заявив німецький фахівець.

У наступному матчі Англія прийматиме Японію 31 березня.