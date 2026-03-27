До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 березня 2026 року.

Завершилася 1492 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у привласненні пожертв на лікування СМА Назарія Гусакова. Йому призначили домашній арешт із 22:00 до 6:00. Також він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги. Він також повинен здати закордонний паспорт.

- Видання Washington Post із посиланням на джерела писало, що на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії Пентагон розглядає перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід. Серед озброєння, яке може бути перенаправлене, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL. Президент США Дональд Трамп, вочевидь, підтвердив це: "Ми робимо це постійно. Іноді ми беремо з одного, а використовуємо для іншого".

- Туреччина заявила про атаку на танкер «тіньового флоту» рф у Чорному морі.

- Поліція Словаччини почала розслідування проти Фіцо за підозрою в державній зраді.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 51 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та 33 одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено сім укриттів піхоти, одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 201 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!