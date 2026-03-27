Президент Fecofoot Жан-Гі Майолас отримав довічний термін за розкрадання 1,3 млн доларів, а національна збірна зазнала краху у відборі на ЧС-2026 на тлі гучних скандалів та дискваліфікації.

10 березня кримінальний суд Браззавіля виніс суворі вироки трьом високопоставленим чиновникам Федерації футболу Конго (Fecofoot). Президент організації Жан-Гі Майолас був заочно засуджений до довічного позбавлення волі разом зі своєю дружиною та сином. Наразі місцезнаходження родини залишається невідомим.

Окрім Майоласа, тюремні терміни отримали генеральний секретар федерації Вантете Баджі та скарбник Рауль Канда — обох засуджено до п'яти років ув'язнення. Суд визнав їх винними у відмиванні грошей, розкраданні, а також підробці та використанні фальшивих документів.

Слідство довело, що керівництво Fecofoot незаконно привласнило 1,3 мільйона доларів (950 000 фунтів стерлінгів) з фінансової допомоги від ФІФА. Більша частина цих коштів мала піти на будівництво нового тренувального центру, підтримку жіночого футболу та подолання наслідків пандемії Covid-19.

Факт розкрадання підтвердили президенти всіх жіночих клубів вищого дивізіону Конго, які у спільній декларації до влади заявили, що до них дійшов лише крихітний відсоток від виділених сум. Паралельно фінансові зловживання розслідує комітет з етики ФІФА.

На основі проведеної перевірки чиновникам висунуто звинувачення у підробці документів, конфлікті інтересів, а також незаконному пропонуванні та прийнятті подарунків. До слова, Майолас (який тоді був віцепрезидентом) і Баджі вже мали проблеми з ФІФА: у 2015 році вони відсторонялися на шість місяців за порушення правил щодо пільг та подарунків. Корупційні схеми та втручання держави у справи футболу завдали нищівного удару по національній збірній.

У лютому минулого року, після того як уряд Конго звільнив Майоласа, ФІФА призупинила членство Fecofoot через політичне втручання. Через цю дискваліфікацію збірна Конго отримала дві технічні поразки у надважливих матчах відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Замбії та Танзанії.

Хоча у травні заборону зняли (після повернення повного контролю над штаб-квартирою виконавчому комітету), кваліфікаційна кампанія була повністю зіпсована. У восьми іграх відбору на ЧС-2026 команда змогла здобути одне очко.