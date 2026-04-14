До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 квітня 2026 року.

Завершилася 1510 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- На парламентських виборах в Угорщині перемогла консервативна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Він уже закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.

Відповідаючи на питання про політику щодо України, Мадяр наголосив, що уряд прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами. "Усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою в цій війні, і ніхто ззовні не має права говорити, на яких умовах вонна має укласти мир", — заявив Мадяр.

Мадяр також заявив, що не підтримує прискореного членства України в ЄС, адже країна ще перебуває у стані війни. На питання щодо кредиту розміром 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу Мадяр наголосив що відповідне рішення було погоджено ще в грудні.

- Генеральний штаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку військ рф. Ударів ракетами, керованими авіабомбами та шахедами за час перемир’я не було, але росіяни 1567 разів обстрілювали позиції, провели 119 штурмових дій та завдали 9035 ударів дронами-камікадзе.

- Після того як зустріч представників США та Ірану завершилася без досягнення угоди, президент США Дональд Трамп оголосив, що Військово-морські сили США почнуть блокувати всі судна, які намагатимуться увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї.

- Підрозділи Сил оборони України біля Миропільського в Сумській області перейшли на нові рубежі оборони. У 14 армійському корпусі ЗСУ назвали ситуацію біля населеного пункту "напруженою".

Підбріка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

За уточненою інформацією, загалом від початку цієї доби відбулося 104 бойові зіткнення. Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили два ворожі штурми у бік населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили одну штурмову дію противника у бік Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупанти та 12 — поранено; знищено 9 одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та 13 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 273 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Омельник, Ясна Поляна та Зарічне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке та Гуляйполе. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Степногірська, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ясна Поляна, Зарічне та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні атаки у бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!