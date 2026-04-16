Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 квітня 2026 року.

Завершилася 1512 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський стверджує, що країна вже відчуває наслідки війни в Ірані, зокрема, через дефіцит ракет до Patriot, якими збивають балістику.

- Відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), під час якого країни-партнери України домовилися про фінансування протиповітряної оборони, зброї та дронів на сотні мільйонів доларів.

- Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету дронів. Цьогоріч передадуть 120 тисяч безпілотників різного типу. Пакет включатиме тисячі ударних дронів дальньої дії, розвідувальних безпілотників, логістичних дронів і морських систем, перевірених у боях на передовій в Україні. Постачання почали вже цього місяця.

- Reuters із посиланням на Ctrl-Alt-Intel — колектив британських та американських дослідників кіберзагроз — повідомило, що хакери, пов’язані з росією, зламали понад 170 електронних поштових скриньок, що належать працівникам низки правоохоронних органів України. Тим часом, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що нині фактів викрадення даних у САП не виявлено, але перевірка ще триває.

- Ударні дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили Стерлітамацький нафтохімічний завод у російському Башкортостані, що за 1500 кілометрів від України. Цей завод входить до російського холдингу "Росхім" і є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного палива.

- Міністерство оборони України заявило про створення дроново-штурмових підрозділів. Про це повідомили в Міноборони. Там заявили, що дроново-штурмові підрозділи поєднають повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснив 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані бомби, здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили два ворожі штурми у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка. Три боєзіткнення тривають дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 15 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну самохідну артилерійську установку, три артилерійські системи, одиницю автомобільної техніки та 19 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 76 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Іванівка та Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районі Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Копані.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних атак в напрямку Антонівського мосту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!