Сільвіо Бальдіні призначено В.О. головного тренера Скуадри Адзурри.

Італійська федерація футболу офіційно представила нового керманича національної збірної. В.О. головного тренера головної команду країни призначено Сільвіо Бальдіні, який до цього успішно працював з молодіжною збірною Італії (U-21).

Бальдіні приходить на зміну Дженнаро Гаттузо. Екснаставник вирішив піти у відставку після того, як Скуадра Адзурра зазнала чергової невдачі та сенсаційно не змогла пробитися на Чемпіонат світу 2026 року. Цей болючий провал змусив керівництво італійського футболу піти на негайні зміни на тренерському містку та довірити процес оновлення команди спеціалісту, який добре знайомий із найближчим резервом.

Як повідомили у FIGC, Сільвіо Бальдіні дебютує на новій посаді вже на початку літа. Він виведе команду на товариські матчі проти збірних Греції та Люксембургу, які заплановані на червень. Статистика минулих зустрічей проти цих суперників однозначно на користь італійців.

Із Люксембургом Скуадра Адзурра грала 9 разів: здобула 8 перемог та лише одного разу звела матч до нічиєї (1:1 у товариській зустрічі в червні 2014 року).

Зі збірною Греції Італія зустрічалася 11 разів, записавши до свого активу сім перемог, три нічиї та зазнавши лише однієї поразки. Востаннє команди мірялися силами 12 жовтня 2019 року на переповненому Стадіо Олімпіко — тоді італійці святкували впевнену перемогу 2:0 завдяки точним ударам Жоржиньйо та Федеріко Бернардескі.