Гравець клубу Берекум Челсі помер від отриманих поранень після того, як озброєні люди в масках обстріляли транспортний засіб.

Футбольний світ Гани сколихнула жахлива новина. Футбольна асоціація країни (GFA) офіційно підтвердила загибель гравця клубу Берекум Челсі Домініка Фрімпонга. Життя молодого футболіста обірвалося після зухвалого збройного нападу на автобус його команди.

Трагедія сталася 12 квітня 2026 року на трасі Гоасо–Бібіані. Команда поверталася додому після виїзного поєдинку Прем'єр-ліги Гани проти клубу «Самартекс», який проходив на півдні країни. Як повідомили представники клубу в соціальних мережах, напад здійснила група невідомих у масках, озброєних пістолетами та штурмовими гвинтівками.

"Зловмисники заблокували дорогу, щоб перекрити проїзд. Озброєні люди почали стріляти по нашому автобусу, коли водій спробував здати назад. Гравці та персонал були змушені тікати в найближчі кущі, щоб знайти укриття", — йдеться в офіційній заяві Берекум Челсі.

Під час жорстокого нападу Домінік Фрімпонг отримав важкі поранення. Футболіста терміново доправили до регіональної лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати його життя. Футбольна асоціація Гани (GFA) виступила із заявою, в якій висловила глибокий шок і скорботу з приводу інциденту:

"Ця трагедія є величезною втратою не лише для Берекум Челсі, але й для всього ганського футболу. Домінік був перспективним молодим талантом, чия відданість та пристрасть до гри уособлювали дух нашої ліги".

GFA закликала вжити всіх необхідних заходів для здійснення правосуддя. Наразі асоціація тісно співпрацює з місцевою та національною поліцією. Також чиновники пообіцяли посилити безпекові протоколи для професійних клубів під час внутрішніх поїздок, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

Домінік Фрімпонг виступав за Берекум Челсі з січня на правах оренди від клубу Адуана. Він встиг зіграти 13 матчів і відзначитися двома забитими м'ячами. Варто зазначити, що напади на футбольні команди в цьому регіоні трапляються не вперше. У 2023 році після візиту до того ж Самартексу подібний інцидент стався з автобусом команди Легон Сітіз, проте тоді обійшлося без людських жертв.