Метт Крокер залишає США заради Саудівської Аравії.

Метт Крокер несподівано залишив посаду спортивного директора Федерації футболу США (USSF) усього за два місяці до старту домашнього Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Як підтвердили джерела ESPN та Associated Press, фахівець прийняв пропозицію обійняти аналогічну посаду у Федерації футболу Саудівської Аравії.

Офіційно USSF повідомила, що Крокер залишає організацію заради нової можливості у міжнародному футболі, не уточнюючи деталей. Зважаючи на те, що Мундіаль стартує вже 11 червня, одне з джерел у федерації назвало час для такого кроку дивним, тоді як інше зазначило, що фінансова чи кар'єрна пропозиція від саудитів була такою, від якої Крокер просто не міг відмовитися.

51-річний функціонер приєднався до USSF у квітні 2023 року після роботи в англійському Саутгемптоні. За свій відносно короткий, але насичений етап роботи він встиг ухвалити кілька доленосних для американського футболу рішень:

Саме Крокер керував кризовим періодом чоловічої збірної: він спочатку повернув Грегга Берхалтера, потім звільнив його після провалу на Кубку Америки 2024 року, а у вересні сенсаційно запросив на посаду Маурісіо Почеттіно. Крім того, він ініціював призначення Емми Гейз, яка згодом привела жіночу збірну США до золотих медалей Олімпіади.

Крокер розробив довгостроковий план розвитку футболу на всіх рівнях. За словами джерел у федерації, фундаментальна система вже працює, і тепер завдання організації — просто продовжувати її виконання. Відхід спортивного директора став справжнім сюрпризом, адже Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії підготовки до ЧС-2026.

Вже наступного місяця у передмісті Атланти має відкритися надсучасний тренувальний центр площею понад 80 гектарів із 17 полями та великим офісним комплексом. Після відставки Крокера виконавчий нагляд за спортивною діяльністю федерації візьме на себе головний операційний директор USSF Ден Гелфріч.

Допомагатимуть йому колишній захисник національної збірної Огучі Оньєву (помічник спортивного директора) та керівник відділу розвитку жіночої молодіжної збірної Трейсі Кевінс. Вони супроводжуватимуть команду Маурісіо Почеттіно під час головного турніру чотириріччя, контракт якого, до слова, спливає одразу після завершення чемпіонату світу.