Ексгравець Арсеналу не визнає провину за всіма епізодами та очікує судового розгляду.

Колишній півзахисник Арсеналу та збірної Гани Томас Парті не визнав себе винним за новими звинуваченнями у справі про зґвалтування.

Йдеться про два додаткові епізоди, які, за версією слідства, сталися у 2020 році. Про них поліції повідомили лише в серпні 2025 року.

Раніше футболісту вже було висунуто обвинувачення за п’ятьма випадками зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства, які стосуються трьох жінок і датуються 2021–2022 роками. За всіма пунктами Парті також заперечує свою провину.

Суд ухвалив розглядати всі звинувачення в рамках одного провадження. Гравця відпустили під заставу із забороною контактувати з імовірними потерпілими.

32-річний футболіст вже постав перед Королівським судом Саутворка, де офіційно відкинув останні обвинувачення. Таким чином, він не визнає провини за всіма сімома пунктами справи.

Попередні слухання заплановані на 14 травня, коли також має бути визначено суддю, який розглядатиме справу.