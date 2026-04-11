До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 квітня 2026 року.

Завершилася 1506 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.



ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Новим головою Державної митної служби України став керівник підрозділу Національного антикорупційного бюро України Орест Мандзій

Буданов висловив оптимізм щодо перебігу переговорів із росією, заявивши, що сторони наблизилися до компромісу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу гальмують чотири країни — Німеччина, Словаччина, Угорщина та США

Зеленський стверджує, що українські експерти, які вирушили на Близький Схід, знищували іранські «шахеди» своїми перехоплювачами в кількох країнах

У Міноборони роз’яснили ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок. Там кажуть, що це сталося через помилку одному з районних ТЦК

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, три з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 121 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори та Приліпка.

На Купʼянському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Діброва, Надія, Зарічне та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина.

На Словʼянському напрямку українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог атак не проводив. Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещівки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 105 окупантів та 78 — поранено; знищено сім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів ворога, пошкоджено чотири гармати, дванадцять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 302 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти пʼять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка та Орестопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогірʼя, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Щербаки, крім того, завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, ціна, яку мала сплатити інша сторона, мала бути справедливою. Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка. Не лише українська помилка, а й помилка інших підписантів Будапештського меморандуму. Це ядерні держави. Якщо вони попросили вас відмовитися від ядерної зброї, вони мали надати вам парасольку безпеки. Можливо, ядерну парасольку. Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні.

Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам. У нього величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою. Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами. Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна.

Росіяни знають: якщо ми виведемо війська з Донбасу, це розділить нашу націю. Багато людей виступатимуть проти цього. Якщо єдність України буде підірвана, Путін придумає новий «бліцкриг», щоб окупувати Україну дуже швидко. Навіть якщо цього не станеться, він використає подальшу паузу, щоб набрати більше людей, підготувати їх, наростити військово-промислову базу та домогтися зняття санкцій. Тому припинення вогню у форматі «стоїмо там, де стоїмо» – це не лише наше бажання, це також в інтересах наших партнерів.

Я сказав нашим американським партнерам, що вони можуть зрозуміти, чи хоче Путін миру, знайшовши відповіді на такі питання. По-перше, спробуйте організувати зустріч на рівні лідерів, щоб обговорити території. Путін відмовився. По-друге, якщо він не хоче продовжувати агресію після припинення вогню, запропонуйте розмістити американських і європейських військових вздовж лінії зіткнення. Відповідь Путіна була: «Ні, жодних іноземних військових». Чому? Це може означати лише те, що він хоче рухатися далі. По-третє, він має приблизно 17 мільйонів квадратних кілометрів території. Проте він каже американцям: «Дивіться, у чому проблема? Ідеться лише про 6 тисяч квадратних кілометрів». Чи можете ви уявити, що хтось, хто має мільйони квадратних кілометрів, 70% з яких є слаборозвиненими й не мають належної інфраструктури, просить ще? Чи справді ми віримо, що все, що йому потрібно, – це додаткові 5800 квадратних кілометрів? Не це його мета. Донбас – стратегічне місце в Україні. Коли він отримає наші промислові міста й укріплення в цьому регіоні, далі залишаться лише відкриті поля й прямі дороги до наших обласних центрів. Я маю на увазі, що ми розуміємо, чому він хоче Донбас.

Якщо Сполучені Штати справді замислюються над виходом із НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на Європейському Союзі. Але не в його нинішньому вигляді. Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни. Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія. Це чотири сильні країни, які є частиною Європи. Разом армії Великої Британії, України й Туреччини сильніші за російську. Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією. Із цими чотирма країнами можна контролювати моря, мати захищене небо та найбільші сухопутні сили. Ідеться не про наступ, адже, коли Росія ухвалює рішення мати армію чисельністю 2,5 мільйона людей до 2030 року, Європа має думати про безпеку і про те, як зберегти свою незалежність. Велика Британія колись була членом Європейського Союзу. Є побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека – на першому місці, а економіка – на другому. Не навпаки. З інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!