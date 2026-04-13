Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 квітня 2026 року.

Завершилася 1509 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Війська рф 11 квітня поблизу селища Ветеринарне Харківської області зайшли на українські позиції та взяли в полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ. Після цього окупанти розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

- В Угорщині 12 квітня розпочалися парламентські вибори, на яких головними опонентами є панівна партія "Фідес" на чолі із прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном, яка вже 16 років знаходиться при владі, та опозиційна партія "Тиса", лідером якої є виходець з "Фідеса" Петер Мадяр.

- Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили США розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. За його словами, блокада розпочнеться незабаром. Також Трамп заявив, що до неї долучаться й інші країни.

- Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив, що за перший квартал 2026 року до Офісу уповноваженого надійшло 1657 звернень щодо можливих порушень ТЦК та СП.

- Перемовини між США та Іраном, які відбулися в Пакистані, завершилися без досягнення угоди. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс, який представляв США, заявив, що іранці відхилили вимогу Вашингтона щодо розробки ядерної зброї.

- Навколо резиденції путіна на Валдаї встановили ще 7 башт ППО. Їхня загальна кількість сягнула 27.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 91 бойове зіткнення. Противник задіяв для ураження 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 15 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Лиману. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районі Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового. Одна атака ворога триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 15 укриттів, гармату та п’ять одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 214 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах населених пунктів Олександроград та у бік Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. Одна штурмова дія триває.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

З початку перемир’я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу “Шахед/Гербера”) не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 115 штурмових дій; завдав 6 226 ударів дронами-камікадзе (з них: типу “Італмас”, “Ланцет”, “Молнія” — 1 677; fpv-дронами — 4 549).

Всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 7 696 порушень з боку противника.

рф, в цілому, дотримується оголошеного нею режиму припинення вогню, але при цьому продовжує ведення бойових дій на окремих напрямках, зокрема й із застосуванням fpv-дронів та дронів-камікадзе типу “Італмас”, “Ланцет”, Молнія”.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!