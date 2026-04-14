Зірка мадридського Реала висловив розчарування через перевантажений календар матчів, зазначивши, що фізичне та емоційне виснаження заважає елітним футболістам постійно демонструвати шоу.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став ще однією зіркою світового масштабу, яка публічно висловила стурбованість щодо надзвичайно щільного графіка у сучасному футболі. У своєму недавньому інтерв'ю для іспанського видання GQ 26-річний француз назвав поточний стан справ у спорті епохою надмірного споживання.

Через розширення форматів чемпіонатів світу, Європи, а також оновленої Ліги чемпіонів гравці елітного рівня тепер змушені проводити до десяти додаткових матчів за сезон порівняно з попередніми роками. Мбаппе розпочав розмову з того, що він глибоко вдячний за свою кар'єру та привілей виступати за найкращий клуб світу:

"Для мене це як дар від Бога. Мати можливість жити своєю пристрастю, грати в найкращих матчах, бути в найкращому клубі світу. Я завжди дуже вдячний за те, що виходжу на поле і щоранку прокидаюся, щоб робити те, що робить мене щасливим" — заявив гравець.

Проте нападник зізнався, що очікування від футболістів стали занадто нереалістичними, а самого лише таланту вже не вистачає, щоб долати фізичне та ментальне навантаження.

"Сьогодні таланту недостатньо. Те, що робить різницю — це стабільність. Ми перебуваємо в епосі надмірного споживання. Ми просто не можемо завжди бути на висоті та щоразу видавати те шоу, на яке очікують люди", — зауважив француз.

Слова Мбаппе прозвучали напередодні надважливого матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії на Альянц Арені, куди мадридці вирушають після домашньої поразки 1:2.

Нагадаємо, форвард отримав серйозну травму обличчя під час п'ятничного матчу проти Жирони (1:1). Раніше була інформація, що француз зможе зіграти. Мбаппе матиме шанс не лише допомогти Реалу здійснити камбек, а й стати першим гравцем в історії, який забив 10 виїзних голів в рамках однієї єврокубкової кампанії.