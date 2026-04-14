Зірка мадридського Реала висловив розчарування через перевантажений календар матчів, зазначивши, що фізичне та емоційне виснаження заважає елітним футболістам постійно демонструвати шоу.
14 квітня 2026, 18:51
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став ще однією зіркою світового масштабу, яка публічно висловила стурбованість щодо надзвичайно щільного графіка у сучасному футболі. У своєму недавньому інтерв'ю для іспанського видання GQ 26-річний француз назвав поточний стан справ у спорті епохою надмірного споживання.
Через розширення форматів чемпіонатів світу, Європи, а також оновленої Ліги чемпіонів гравці елітного рівня тепер змушені проводити до десяти додаткових матчів за сезон порівняно з попередніми роками. Мбаппе розпочав розмову з того, що він глибоко вдячний за свою кар'єру та привілей виступати за найкращий клуб світу:
"Для мене це як дар від Бога. Мати можливість жити своєю пристрастю, грати в найкращих матчах, бути в найкращому клубі світу. Я завжди дуже вдячний за те, що виходжу на поле і щоранку прокидаюся, щоб робити те, що робить мене щасливим" — заявив гравець.
Проте нападник зізнався, що очікування від футболістів стали занадто нереалістичними, а самого лише таланту вже не вистачає, щоб долати фізичне та ментальне навантаження.
"Сьогодні таланту недостатньо. Те, що робить різницю — це стабільність. Ми перебуваємо в епосі надмірного споживання. Ми просто не можемо завжди бути на висоті та щоразу видавати те шоу, на яке очікують люди", — зауважив француз.
Слова Мбаппе прозвучали напередодні надважливого матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії на Альянц Арені, куди мадридці вирушають після домашньої поразки 1:2.
Нагадаємо, форвард отримав серйозну травму обличчя під час п'ятничного матчу проти Жирони (1:1). Раніше була інформація, що француз зможе зіграти. Мбаппе матиме шанс не лише допомогти Реалу здійснити камбек, а й стати першим гравцем в історії, який забив 10 виїзних голів в рамках однієї єврокубкової кампанії.