Інше

У напруженому фіналі столична команда вирвала перемогу в додатковий час.

Завершився розіграш Кубка України з футзалу, який проходив у Палаці спорту. У вирішальному поєдинку за трофей зійшлися київський ХІТ та рівненський Кардинал. Матч подарував вболівальникам справжню спортивну драму, доля якої вирішилася лише в додатковий час.

Рахунок у фіналі було відкрито доволі швидко. Вже на 6-й хвилині зустрічі гравець ХІТа Чернявський вивів свою команду вперед. Тривалий час кияни надійно утримували мінімальну перевагу, наближаючись до перемоги, проте за сім хвилин до завершення основного часу Кардинал зумів відігратися. Рятівним для рівненського колективу став стандарт, після розіграшу якого Малиновський влучно вразив ворота суперника — 1:1.

Оскільки в основний час команди так і не виявили сильнішого, гра перейшла в екстратайми. Вирішальний момент фіналу настав уже на другій хвилині першого додаткового тайму: Педяш забив золотий м'яч, який приніс київському ХІТу перемогу. Для команди цей трофей став особливим — Кубок України підкорився їм вперше в історії клубу .

Варто відзначити, що шлях обох команд до вирішального матчу був надзвичайно складним:

ХІТ у своєму півфіналі зустрів шалений опір від команди Київ Футзал. Основний час того поєдинку завершився надрезультативною нічиєю 3:3, і путівку до фіналу майбутні володарі кубка вирвали лише в серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3.

Кардинал зі свого боку також мав непростий півфінальний поєдинок, у якому в напруженій боротьбі мінімально здолав хмельницький Сокіл із рахунком 3:2.

Кардинал – ХІТ 1:2

Голи: Малиновський 33 — Чернявський 6, Педяш 42