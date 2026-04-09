Нападник Аль-Ахлі та Брентфорда може пропустити решту сезону через порушення правил ставок.

Форвард Аль-Ахлі та збірної Англії Іван Тоуні опинився під загрозою тривалої дискваліфікації – йому загрожує відсторонення на 12 місяців, що може вивести його з гри до кінця 2026 року. Хоча футбольна асоціація ще не підтвердила покарання, джерела, близькі до розслідування, повідомляють, що звинувачення пов’язані з порушеннями правил ставок.

Інцидент стався після матчу Аль-Файха – Аль-Ахлі, коли Тоні різко розкритикував суддівство та висловив невдоволення рішеннями арбітра, який не призначив два очевидні пенальті. Його слова викликали шквал критики в саудівському футболі та привернули увагу дисциплінарного комітету.

Юридичний радник Салман Аль-Рамалі наголосив, що подібні висловлювання можуть загрожувати як особистій репутації гравця, так і репутації Саудівської ліги. Відповідно до статті 5/50 регламенту Федерації футболу Саудівської Аравії, покарання може включати дискваліфікацію до одного року та штраф до 300 000 ріалів.

На міжнародній арені головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розглядав Тоуні як потенційного кандидата, особливо на фоні невизначеності щодо Гаррі Кейна та інших нападників.