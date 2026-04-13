Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України продовжить кар'єру на регіональному рівні.

Аматорський футбольний клуб Титан, який виступає в чемпіонаті Київської області, оголосив про справжню трансферну бомбу. Лави команди поповнив багаторічний лідер київського Динамо та ексгравець національної збірної України Денис Гармаш.

Пресслужба АФК Титан з великим ентузіазмом привітала зіркового новачка, підкресливши, що його прихід додасть команді необхідного імпульсу:

"Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом — тепер частина нашої команди. Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати — це саме те, що підсилює Титан у вирішальний момент сезону", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повернення Дениса Гармаша на футбольне поле супроводжувалося неабияким інформаційним резонансом. Раніше в медіапросторі з'явилася інформація про те, що відомий футболіст потрапив до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).