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Клуб другого дивізіону Чехії не став продовжувати контракт із 30-річним українським форвардом.

Український нападник Артем Бєсєдін отримав статус вільного агента. Чеський клуб Лишень, який виступає у другому за силою дивізіоні країни, офіційно повідомив про завершення співпраці з 30-річним футболістом у зв'язку із закінченням терміну дії його контракту.

У своїй прощальній заяві керівництво не стало приховувати розчарування виступами гравця. Представники клубу наголосили, що очікували від українського легіонера значно вищої результативності. Вони нагадали, що Бєсєдін має за плечима солідний бекграунд і досвід виступів у Лізі чемпіонів УЄФА у складі київського Динамо, проте в Чехії він так і не зміг повною мірою розкрити свій потенціал.

Українець поповнив лави чеської команди під час зимової перерви сезону 2024/25. Загалом, за 24 матчі у футболці команди з міста Брно Артем забив два мʼячі. У сезоні 2025/26 нападник зʼявився на полі 16 разів та записав на свій рахунок один точний удар.

Для самого клубу сезон також завершився розчаруванням. За підсумками регулярного чемпіонату команда здобула бронзу, посівши третє місце у турнірній таблиці. Це дозволило колективу пробитися до матчів на виліт за право підвищення у класі.

Однак у півфіналі плей-оф команда зазнала нищівної поразки від представника елітного дивізіону — Словацко. Поступившись із загальним рахунком 1:7 за сумою двох зустрічей, колишній клуб Бєсєдіна втратив шанси на вихід до вищої ліги і наступний сезон знову проведе у другому дивізіоні.