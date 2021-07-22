Состоялись первые матчи второго раунда отбора.
ПСВ - Галатасарай, psv.nl
22 июля 2021, 08:33
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА накануне стартовал порцией сразу из семи поединков, среди которых результативным оказалась дуэль в Эйндховене, где местный ПСВ, похоже, окончательно закрыл дорогу в следующий раунд для турецкого Галатасарая (5:1).
Остальные матчи прошли в конкурентной борьбе, а в рамках двух пар даже не оказалось хотя бы одного забитого мяча на обе команды. В том числе — в игре болгарского Лудогорца, с украинским защитником Игорем Пластуном в стартовом составе.
Нельзя не отметить и неожиданно оказавшееся полным эмоций противостояние между греческим Олимпиакосом и азербайджанским Нефтчи (1:0), в котором главному арбитру пришлось доставать сразу две красные карточки.
Также, сразу три игры завершились с одинаковым счетом — 2:1 — в пользу хозяев поля.
Кайрат — Црвена Звезда 2:1
Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 — Миканович, 57 (авт.)
Предупреждения: Шушеначев, Буранчиев, Баньяк — Катай, Борьян.
Мальме — ХИК 2:1
Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 74 — Риски, 68
Предупреждения: Ларссон, Ахмедходжич — Риски.
Мура — Лудогорец 0:0
Предупреждения: Карничник — Пластун.
Слован — Янг Бойз 0:0
Предупреждения: де Кампс — Сибачо, Эбишер, Камара, Лефорт.
Легия — Флора 2:1
Голы: Капустка, 3, Рафаэль, 90+1 — Саппинен, 53.
Предупреждение: Лукка, Зенев.
Олимпиакос — Нефтчи 1:0
Гол: Камара, 29.
Предупреждения: Бухалакис, Маркович, Сурлис — Алескеров, Махмудов.
На 43-й минуте был удален Мади Камара (Олимпиакос) (грубое нарушение правил).
На 63-й минуте был удален Мерт Челик (Нефтчи) (грубое нарушение правил).
ПСВ — Галатасарай 5:1
Голы: Зехави, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 — Кылынч, 42
Предупреждения: Маркан, Луйндама.