Лига чемпионов

Состоялись первые матчи второго раунда отбора.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА накануне стартовал порцией сразу из семи поединков, среди которых результативным оказалась дуэль в Эйндховене, где местный ПСВ, похоже, окончательно закрыл дорогу в следующий раунд для турецкого Галатасарая (5:1).

Остальные матчи прошли в конкурентной борьбе, а в рамках двух пар даже не оказалось хотя бы одного забитого мяча на обе команды. В том числе — в игре болгарского Лудогорца, с украинским защитником Игорем Пластуном в стартовом составе.

Нельзя не отметить и неожиданно оказавшееся полным эмоций противостояние между греческим Олимпиакосом и азербайджанским Нефтчи (1:0), в котором главному арбитру пришлось доставать сразу две красные карточки.

Также, сразу три игры завершились с одинаковым счетом — 2:1 — в пользу хозяев поля.

Кайрат — Црвена Звезда 2:1

Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 — Миканович, 57 (авт.)

Предупреждения: Шушеначев, Буранчиев, Баньяк — Катай, Борьян.

Мальме — ХИК 2:1

Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 74 — Риски, 68

Предупреждения: Ларссон, Ахмедходжич — Риски.

Мура — Лудогорец 0:0

Предупреждения: Карничник — Пластун.





Слован — Янг Бойз 0:0

Предупреждения: де Кампс — Сибачо, Эбишер, Камара, Лефорт.

Легия — Флора 2:1

Голы: Капустка, 3, Рафаэль, 90+1 — Саппинен, 53.

Предупреждение: Лукка, Зенев.

Олимпиакос — Нефтчи 1:0

Гол: Камара, 29.

Предупреждения: Бухалакис, Маркович, Сурлис — Алескеров, Махмудов.

На 43-й минуте был удален Мади Камара (Олимпиакос) (грубое нарушение правил).



На 63-й минуте был удален Мерт Челик (Нефтчи) (грубое нарушение правил).

ПСВ — Галатасарай 5:1

Голы: Зехави, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 — Кылынч, 42

Предупреждения: Маркан, Луйндама.