Центральний півзахисник Андре Гомеш підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Угоду з 31-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року. Евертон, свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.

He is back 🤩



Toi qui nous as déjà impressionné par ta classe, ton élégance, ton intelligence de jeu et ton amour pour nos couleurs, tu es la dernière pièce du puzzle 🧩@aftgomes, la Déesse t’a choisi 🆕@NBFootball pic.twitter.com/SDNThY4Rh8