Португалець знову виступатиме в чемпіонаті Франції.
Андре Гомеш, фото Лілль
07 вересня 2024, 00:45
Центральний півзахисник Андре Гомеш підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
Угоду з 31-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року. Евертон, свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.
На рахунку Гомеша 4 голи та 7 асистів у 114 матчах за "ірисок" у всіх турнірах. Сезон-2022/23 він провів у Ліллі (оренда), взявши участь у 27 поєдинках (3Г, 2А).
Нагадаємо, що французький клуб братиме участь у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.