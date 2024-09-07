Франція

Португалець знову виступатиме в чемпіонаті Франції.

Центральний півзахисник Андре Гомеш підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Угоду з 31-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року. Евертон, свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.

He is back 🤩



Toi qui nous as déjà impressionné par ta classe, ton élégance, ton intelligence de jeu et ton amour pour nos couleurs, tu es la dernière pièce du puzzle 🧩@aftgomes, la Déesse t’a choisi 🆕@NBFootball pic.twitter.com/SDNThY4Rh8 — LOSC (@losclive) September 6, 2024

На рахунку Гомеша 4 голи та 7 асистів у 114 матчах за "ірисок" у всіх турнірах. Сезон-2022/23 він провів у Ліллі (оренда), взявши участь у 27 поєдинках (3Г, 2А).

Нагадаємо, що французький клуб братиме участь у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.