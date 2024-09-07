Центральний півзахисник Андре Гомеш підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Угоду з 31-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року. Евертон, свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.

На рахунку Гомеша 4 голи та 7 асистів у 114 матчах за "ірисок" у всіх турнірах. Сезон-2022/23 він провів у Ліллі (оренда), взявши участь у 27 поєдинках (3Г, 2А).

Нагадаємо, що французький клуб братиме участь у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.