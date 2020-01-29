Полузащитник Лестера недоволен тем, что арбитр не назначил пенальти в ворота "вилланов".
ДЖЕЙМС МЭДДИСОН, ФОТО GETTY IMAGES
29 января 2020, 22:25
Астон Вилла выбила Лестер из Кубка английской лиги на стадии полуфинала. Джеймс Мэддисон, полузащитник "лисиц", остался недоволен работой арбитра, который не назначил очевидный пенальти.
"Как арбитр АПЛ, наблюдавший за этим эпизодом под несколькими углами, приходит к выводу, что это не пенальти, сбивает меня с толку", — написал англичанин.
Напомним, что Астон Вилла сыграет в финале с победителем пары Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед.
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