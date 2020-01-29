Англия

Полузащитник Лестера недоволен тем, что арбитр не назначил пенальти в ворота "вилланов".

Астон Вилла выбила Лестер из Кубка английской лиги на стадии полуфинала. Джеймс Мэддисон, полузащитник "лисиц", остался недоволен работой арбитра, который не назначил очевидный пенальти.

Fair play to Aston Villa for getting to the final and not making any excuses but how a premier league referee watching this from multiple angles several times comes to the conclusion that this isn’t a penalty baffles me. pic.twitter.com/yU7uwVuLTc — James Maddison (@Madders10) January 29, 2020

"Как арбитр АПЛ, наблюдавший за этим эпизодом под несколькими углами, приходит к выводу, что это не пенальти, сбивает меня с толку", — написал англичанин.

Напомним, что Астон Вилла сыграет в финале с победителем пары Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед.

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