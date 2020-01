Астон Вилла выбила Лестер из Кубка английской лиги на стадии полуфинала. Джеймс Мэддисон, полузащитник "лисиц", остался недоволен работой арбитра, который не назначил очевидный пенальти.

Fair play to Aston Villa for getting to the final and not making any excuses but how a premier league referee watching this from multiple angles several times comes to the conclusion that this isn’t a penalty baffles me. pic.twitter.com/yU7uwVuLTc