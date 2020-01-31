Англия

Наибольшую делегацию в двух номинациях имеет Ливерпуль.

Английская Премьер-лига утвердила список номинантов на награды лучшему игроку и тренеру января.

Приз лучшего игрока могут получить Серхио Агуэро (Ман Сити), Алиссон, Джордан Хендерсон (оба — Ливерпуль), Абдулай Дукуре (Уотфорд), Джек Грилиш (Астон Вилла), Айосе Перес (Лестер Сити) и Джек Стивенс (Саутгемптон). На сайте EA Sports можно отдать голос за своего претендента.

Звание лучшего тренера могут получить следующие кандидаты: Юрген Клопп (Ливерпуль), Хоспер Гвардиола (Ман Сити), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон) и Найджел Пирсон (Уотфорд). За лучшего тренера также можно проголосовать на сайте EA Sports.

Напоминаем, сегодня последний день зимнего трансферного окна. Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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