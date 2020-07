Матч 38-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута (1:3) стал последним для Лейтона Бейнса.

35-летний футболист объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Он отыграл 13 сезонов за Эвертон.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB