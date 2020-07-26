Защитник Эвертона принял решение "повесить бутсы на гвоздь".
Лейтон Бейнс, Getty Images
26 июля 2020, 21:59
Матч 38-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута (1:3) стал последним для Лейтона Бейнса.
35-летний футболист объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Он отыграл 13 сезонов за Эвертон.
Начинал карьеру Бейнс в Уигане, где выступал с 2002 по 2007 год.
В общей сложности Бейнс провел 583 матча на клубном уровне, а также 30 игр за сборную Англии.
В завершившемся сезоне в рамках АПЛ Лейтон отыграл восемь игр: на его счету одна результативная передача.