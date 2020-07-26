Англия

Защитник Эвертона принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Матч 38-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута (1:3) стал последним для Лейтона Бейнса.

35-летний футболист объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Он отыграл 13 сезонов за Эвертон.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020

Начинал карьеру Бейнс в Уигане, где выступал с 2002 по 2007 год.

В общей сложности Бейнс провел 583 матча на клубном уровне, а также 30 игр за сборную Англии.

В завершившемся сезоне в рамках АПЛ Лейтон отыграл восемь игр: на его счету одна результативная передача.