Англия

"Горожане" набрали невероятный ход.

Манчестер Сити без особых проблем в гостях обыграл Эвертон в рамках 16-го тура АПЛ.

Учитывая победу над "ирисками", команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в поединках АПЛ 16 туров подряд. По информации Opta, – это второй результат в истории лиги.

Рекорд по данному показателю принадлежит лондонскому Арсеналу. С декабря по май 1998-1999 годов "канониры" сумели победить в 19 встречах кряду.

Ранее главный тренер Эвертона и наставник с большим опытом Карло Анчелотти заявил, что Манчестер Сити — лучшая команда лиги на данный момент.